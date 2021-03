Pasqua e Pasquetta a casa. Niente pranzi al ristorante (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci siamo finalmente, una settimana ed è di nuovo Pasqua e Pasquetta. Tre giorni di festa, che però verranno festeggiati per il secondo anno in lockdown. Sì, infatti, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, sono previsti tre giorni di zona rossa per tutta l’Italia, in modo da impedire pranzi allargati e assembramenti. Esattamente come è stato fatto a Natale. Leggi anche › Viaggi, Pasqua alle Canarie: pronti i primi voli Covid free. Boom di prenotazioni › Questa Pasqua, il pranzo è jap Tutti a casa a Pasqua e Pasquetta a parte chi va in aeroporto per andare in vacanza ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci siamo finalmente, una settimana ed è di nuovo. Tre giorni di festa, che però verranno festeggiati per il secondo anno in lockdown. Sì, infatti, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, sono previsti tre giorni di zona rossa per tutta l’Italia, in modo da impedireallargati e assembramenti. Esattamente come è stato fatto a Natale. Leggi anche › Viaggi,alle Canarie: pronti i primi voli Covid free. Boom di prenotazioni › Questa, il pranzo è jap Tutti aa parte chi va in aeroporto per andare in vacanza ...

Advertising

teddylu_dgh : al momento sono in America e passo queste vacanze con i miei amici americani, ma poi per Pasqua e Pasquetta sarò tr… - _bhoo__ : RT @disinnescare_: Mario Draghi organizzati con i posti di blocco per Pasqua e Pasquetta perché qui stanno organizzando tutti i festini ill… - jungle1970 : @Hellbrus1 @stocazzzzzo Pasqua a casa, Pasquetta a lavoro. - alinomilan : @lageloni È la zona rossa più ridicola del mondo. A Milano tutti in giro, gente che fa aperitivo in piazze piene. S… - il_piccolo : In zona rossa da ormai due settimane, il Friuli Venezia Giulia sarà accomunato alle altre regioni italiane nelle gi… -