Low al Barcellona? Secondo Xavi sarebbe perfetto

(Di lunedì 29 marzo 2021) Joachim Löw lascerà la panchina della nazionale tedesca dopo l’Europeo di quest’estate. Se il suo futuro è incerto lo è anche quello di Koeman al Barca e chi potrebbe sostituirlo?l’ex centrocampistaHernandez, Low avrebbe tutte le carte in regola per prendere il comando delgrazie al suo modo di leggere le partite e la sua personalità Low al, cosa ne pensa? Nonostante il progetto di Ronald Koeman stia proseguendo con buoni risultati in campionato, il futuro dell’olandese alnon è del tutto sicuro. Molti rumors indicano inil pupillo della dirigenza. Tuttavia l’ex centrocampista delconsidererebbe ideale per la squadra catalana un illustre collega: Joachim Low. “Vuole ...

Ha contribuito a far sì che la Germania sviluppasse una concezione del calcio diversa, che mi ricorda molto quella del mioe della mia Spagna' - ha spiegato l'ex numero 6 blaugrana . Al ...... tra cui, Madrid e Siviglia , o scegliere tra le mete nazionali di Catania, Palermo e ... Malanni di fine stagione, come prevenire… Le compagniecost puntano a Olbia per l'estate:&...Varese - La compagnia low cost Ryanair ha annunciato un’ulteriore espansione nella sua base di Milano Malpensa nel 2021: a partire dal mese di luglio 2021 è infatti prevista l'introduzione di due aero ...al momento non ha ancora preso una decisione sul suo futuro ma, l’ex centrocampista del Barcellona, oggi allenatore in Qatar, Xavi Hernandez, durante un’intervista rilasciata alla testata tedesca ...