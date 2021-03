Juventus, con Buffon a fine stagione sarà addio: altra esperienza o ritiro? (Di lunedì 29 marzo 2021) Juventus Buffon, il portierone classe ’78 a fine stagione potrebbe dire addio alla Vecchia Signora: altra esperienza o ritiro? Buffon Juventus, Getty Images. Il portiere bianconero a fine stagione potrebbe salutare la Vecchia SignoraSecondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il portiere della Juventus classe ’78, a fine stagione, potrebbe salutare i bianconeri. Considerata l’età potrebbe essere arrivato il momento del ritiro ma nella testa di Gigi Buffon non si esclude una nuova esperienza. In questa stagione ha collezionato, fin qui, 10 ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021), il portierone classe ’78 apotrebbe direalla Vecchia Signora:, Getty Images. Il portiere bianconero apotrebbe salutare la Vecchia SignoraSecondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il portiere dellaclasse ’78, a, potrebbe salutare i bianconeri. Considerata l’età potrebbe essere arrivato il momento delma nella testa di Giginon si esclude una nuova. In questaha collezionato, fin qui, 10 ...

