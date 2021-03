Italia Under 21, Pobega: «Gli arbitri sono intransigenti, dobbimo essere più calmi» (Di lunedì 29 marzo 2021) Tommaso Pobega ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Slovenia: queste le sue dichiarazioni Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Slovenia per gli Europei Under 21. TROPPI ROSSI – «Dobbiamo stare piu’ calmi, anche a livello verbale. Gli arbitri sono intransigenti ma in campo dobbiamo giocare liberi senza l’assillo di essere ammoniti. Sta a noi limare alcuni atteggiamenti e reazioni. Siamo rimasti in pochi, e’ un dato di fatto. Ma siamo tutti pronti per fare del nostro meglio. Cercheremo di essere quanto piu’ incisivi possibile». SLOVENIA – «Sarà necessario ripetere quanto provato in allenamento. Servira’ precisione e velocita’ nelle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tommasoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Slovenia: queste le sue dichiarazioni Tommaso, centrocampista dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Slovenia per gli Europei21. TROPPI ROSSI – «Dobbiamo stare piu’, anche a livello verbale. Glima in campo dobbiamo giocare liberi senza l’assillo diammoniti. Sta a noi limare alcuni atteggiamenti e reazioni. Siamo rimasti in pochi, e’ un dato di fatto. Ma siamo tutti pronti per fare del nostro meglio. Cercheremo diquanto piu’ incisivi possibile». SLOVENIA – «Sarà necessario ripetere quanto provato in allenamento. Servira’ precisione e velocita’ nelle ...

Advertising

zazoomblog : Italia Under 21 Nicolato: «Non siamo antisportivi. Sulla Slovenia…» - #Italia #Under #Nicolato: #siamo - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Italia-Slovenia Under 21: dove vedere la gara in Tv e in streaming: Dove vedere Italia-… - MCalcioNews : Italia Under-21, Nicolato: 'Espulsioni troppo severe. La situazione è complicata, non abbiamo grandi soluzioni'… - CorradoReitano : U21 REPUBBLICA CECA ITALIA 1 1 Europei Under 21 24.03.2021 - sportface2016 : #EuroU21, le parole di #Nicolato alla vigilia di #ItaliaSlovenia -