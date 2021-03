Intervista Esclusiva a Simone Coccia da Spogliarellista a direttore di un Museo (Di lunedì 29 marzo 2021) Intervista Esclusiva a Simone Coccia, ora direttore della Casa del Soldato un Museo con reperti antichi. D: Com’è nata la casa del soldato? R: L’idea di realizzare la casa del soldato, è nata da una passione che ho sin da quando ero bambino. Mi piacevano i soldatini, simulavo le battaglie, e non appena sono entrato alle scuole elementari ho cominciato a studiare la storia in quanto è una materia che mi ha sempre affascinato. Ho proseguito gli studi per tantissimi anni senza mai lasciarli, ad oggi sono divulgatore illustratore restauratore e ricercatore di cimeli mobili della grande guerra nella regione Veneto, essendo munito di un patentino che consente la ricerca e la detenzione di alcuni reperti a scopo didattico e illustrativo. La storia di un soldato in una Baionetta Italiana ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 29 marzo 2021), oradella Casa del Soldato uncon reperti antichi. D: Com’è nata la casa del soldato? R: L’idea di realizzare la casa del soldato, è nata da una passione che ho sin da quando ero bambino. Mi piacevano i soldatini, simulavo le battaglie, e non appena sono entrato alle scuole elementari ho cominciato a studiare la storia in quanto è una materia che mi ha sempre affascinato. Ho proseguito gli studi per tantissimi anni senza mai lasciarli, ad oggi sono divulgatore illustratore restauratore e ricercatore di cimeli mobili della grande guerra nella regione Veneto, essendo munito di un patentino che consente la ricerca e la detenzione di alcuni reperti a scopo didattico e illustrativo. La storia di un soldato in una Baionetta Italiana ...

