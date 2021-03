Incidente aereo, tra le vittime anche un volto noto: ci sono diversi morti (Di lunedì 29 marzo 2021) Il suo ricordo a fine articolo. É morto il miliardario ceco, Petr Kellner. L'uomo più ricco della Repubblica Ceca, la cui fortuna è stimata in oltre 11 miliardi di euro, nonché ex azionista di Generali, è deceduto in seguito a un Incidente in elicottero in Alaska, le cui dinamiche sono ancora tutte da verificare. La notizia, inizialmente riportata dall'agenzia di stampa "Ctk", è stata confermata da Jitka Tkadlecova, portavoce della società di investimenti di Kellner, la Ppf. L'Incidente sarebbe accaduto sabato 27 marzo vicino al ghiacciaio Knik, dove l'imprenditore stava facendo eliski. Oltre a lui, nello schianto sono morte altre cinque persone, tra cui due guide locali e il pilota dell'elicottero, mentre un altro uomo sarebbe sopravvissuto e tutt'ora ricoverato in ospedale in condizioni ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 29 marzo 2021) Il suo ricordo a fine articolo. É morto il miliardario ceco, Petr Kellner. L'uomo più ricco della Repubblica Ceca, la cui fortuna è stimata in oltre 11 miliardi di euro, nonché ex azionista di Generali, è deceduto in seguito a unin elicottero in Alaska, le cui dinamicheancora tutte da verificare. La notizia, inizialmente riportata dall'agenzia di stampa "Ctk", è stata confermata da Jitka Tkadlecova, portavoce della società di investimenti di Kellner, la Ppf. L'sarebbe accaduto sabato 27 marzo vicino al ghiacciaio Knik, dove l'imprenditore stava facendo eliski. Oltre a lui, nello schiantomorte altre cinque persone, tra cui due guide locali e il pilota dell'elicottero, mentre un altro uomo sarebbe sopravvissuto e tutt'ora ricoverato in ospedale in condizioni ...

