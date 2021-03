I dem? Non più rossi, non abbastanza verdi. Scrive Pasquino (Di lunedì 29 marzo 2021) Archiviata la mai soddisfatta e del tutto velleitaria “vocazione maggioritaria”, il Pd ha e avrà bisogno di alleati. Fermo restando che il Movimento 5 Stelle è il candidato naturale e, dal punto di vista dei numeri, essenziale a qualsiasi coalizione il Pd voglia creare, sembra che nell’aria possa esservi una svolta verde. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, l’ha anticipata, iScrivendosi, se ho capito bene, ai verdi Europei. Il neo-segretario Enrico Letta ha fissato un appuntamento con i verdi per questa settimana. In Italia, i vari verdi come partito non hanno dato buona prova di sé. Non sono neanche riusciti a trovare accordi elettorali con il loro consenso che non supererebbe nessuna soglia decente di accesso al Parlamento. Non hanno grandi personalità e le, talvolta meritevoli, associazioni di difesa e protezione del ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 marzo 2021) Archiviata la mai soddisfatta e del tutto velleitaria “vocazione maggioritaria”, il Pd ha e avrà bisogno di alleati. Fermo restando che il Movimento 5 Stelle è il candidato naturale e, dal punto di vista dei numeri, essenziale a qualsiasi coalizione il Pd voglia creare, sembra che nell’aria possa esservi una svolta verde. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, l’ha anticipata, indosi, se ho capito bene, aiEuropei. Il neo-segretario Enrico Letta ha fissato un appuntamento con iper questa settimana. In Italia, i varicome partito non hanno dato buona prova di sé. Non sono neanche riusciti a trovare accordi elettorali con il loro consenso che non supererebbe nessuna soglia decente di accesso al Parlamento. Non hanno grandi personalità e le, talvolta meritevoli, associazioni di difesa e protezione del ...

ilriformista : Sull’ex premier Conte e la futura alleanza con i Dem pesa la querelle con Casaleggio. Un big 5 Stelle confessa al R… - fattoquotidiano : PAOLA TAVERNA “Renzi non è riuscito a spaccare l’asse tra i 5Stelle e i dem” [L'INTERVISTA] @PaolaTavernaM5S… - manuel_y_jesus_ : RT @lele090175: @gustinicchi @SplendorSolis00 Sono persuaso Maurizio che qua se non avessero montato il caso i nostri dem tuttologi sarebbe… - SplendorSolis00 : RT @lele090175: @gustinicchi @SplendorSolis00 Sono persuaso Maurizio che qua se non avessero montato il caso i nostri dem tuttologi sarebbe… - lele090175 : @gustinicchi @SplendorSolis00 Sono persuaso Maurizio che qua se non avessero montato il caso i nostri dem tuttologi… -