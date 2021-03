George Floyd, processo al via: familiari inginocchiati per 8’46” (Di lunedì 29 marzo 2021) I familiari di George Floyd sono rimasti in ginocchio questa mattina di fronte al tribunale di Minneapolis, sede del processo sul caso della sua morte, per 8 minuti e 46 secondi. La famiglia dell’afroamericano morto lo scorso maggio ha voluto così rappresentare il tempo durante il quale l’agente di polizia Derek Chauvin ha tenuto il suo ginocchio premuto sul collo di Floyd, provocandone il decesso. “Noi ci inginocchiamo per 8 minuti e 46 secondi, e per tutto questo tempo noi vogliamo che pensiate perché Chauvin non ha sollevato il suo ginocchio'”, ha detto il leader per i diritti civili, il reverendo Al Sharpton, che ha accompagnato i familiari di Floyd insieme al loro avvocato Benjamin Crump, nella conferenza stampa tenuta prima dell’inizio del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Idisono rimasti in ginocchio questa mattina di fronte al tribunale di Minneapolis, sede delsul caso della sua morte, per 8 minuti e 46 secondi. La famiglia dell’afroamericano morto lo scorso maggio ha voluto così rappresentare il tempo durante il quale l’agente di polizia Derek Chauvin ha tenuto il suo ginocchio premuto sul collo di, provocandone il decesso. “Noi ci inginocchiamo per 8 minuti e 46 secondi, e per tutto questo tempo noi vogliamo che pensiate perché Chauvin non ha sollevato il suo ginocchio'”, ha detto il leader per i diritti civili, il reverendo Al Sharpton, che ha accompagnato idiinsieme al loro avvocato Benjamin Crump, nella conferenza stampa tenuta prima dell’inizio del ...

