Genova, il Covid aggrava le condizioni di una bambina di 10 anni. Si teme il peggio (Di lunedì 29 marzo 2021) Apprensione per una bambina di 10 anni, malata di Covid e di una rara malattia infiammatoria cronica, ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova per una grave polmonite. (Getty Images)Tra i più giovani malati di Covid che nel letto di un ospedale lottano strenuamente per non darla vinta al famigerato virus cinese, che a più di un anno dall'esplosione della relativa epidemia, oltre ad aver stravolto le nostre abitudini di vita, ha mietuto solo nel nostro Paese quasi 110 mila vittime, figura una bambina di appena 10 anni che da ieri è ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid dell'Ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova.

