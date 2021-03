Enrico Vaime, un nostro amico. Da Fazio spiegò perché aveva messo un omicidio in un romanzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci ha lasciati un grande autore e un grande maestro. Per chi scrive un amico. Ho conosciuto Enrico Vaime nel 2006. Ci presentò l’editor di una grande casa editrice. Enrico aveva scritto un libro che doveva uscire con questo grande editore, che però nicchiava e non si decideva a stampare. S’intitolava Quando la rucola non c’era ed Enrico si era stancato di aspettare, voleva uscire subito. Per noi della piccola editoriale Aliberti fu una grande occasione da prendere al volo e lo pubblicammo pochi mesi dopo nel 2007. Il libro fu immediatamente un successo da classifica. Ristampammo molte volte. Da quella invettiva contro la diffusione della rucola come metafora della decadenza dei tempi, nacquero molto altri libri, per l’esattezza tredici, e soprattutto un’amicizia a cui siamo stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci ha lasciati un grande autore e un grande maestro. Per chi scrive un. Ho conosciutonel 2006. Ci presentò l’editor di una grande casa editrice.scritto un libro che doveva uscire con questo grande editore, che però nicchiava e non si decideva a stampare. S’intitolava Quando la rucola non c’era edsi era stancato di aspettare, voleva uscire subito. Per noi della piccola editoriale Aliberti fu una grande occasione da prendere al volo e lo pubblicammo pochi mesi dopo nel 2007. Il libro fu immediatamente un successo da classifica. Ristampammo molte volte. Da quella invettiva contro la diffusione della rucola come metafora della decadenza dei tempi, nacquero molto altri libri, per l’esattezza tredici, e soprattutto un’amicizia a cui siamo stati ...

