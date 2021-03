Ecco perchè il patto Letta-De Luca non è una buona notizia per Mastella (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEccola la possibile svolta nel centrosinistra. Domani mattina, alle 11, i deputati Pd eleggeranno il nuovo capigruppo. E’ la partita sui ‘vice’ però che interessa particolarmente l’universo ‘democrat’ campano. In corsa, infatti, c’è Piero De Luca, primogenito del governatore. E questa volta, al contrario di quanto avvenuto con la nomina dei sottosegretari, Piero dovrebbe spuntarla. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe stato raggiunto l’accordo tra gli emissari del segretario nazionale Enrico Letta – si fa il nome di Francesco Boccia, nuovo responsabile agli Enti Locali del Nazzareno – e gli uomini più vicini all’inquilino di palazzo Santa Lucia. Segnali di distensione. Forse anche qualcosa di un più, tanto che già si parla di “patto” Letta-De Luca. E guardando ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutila la possibile svolta nel centrosinistra. Domani mattina, alle 11, i deputati Pd eleggeranno il nuovo capigruppo. E’ la partita sui ‘vice’ però che interessa particolarmente l’universo ‘democrat’ campano. In corsa, infatti, c’è Piero De, primogenito del governatore. E questa volta, al contrario di quanto avvenuto con la nomina dei sottosegretari, Piero dovrebbe spuntarla. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe stato raggiunto l’accordo tra gli emissari del segretario nazionale Enrico– si fa il nome di Francesco Boccia, nuovo responsabile agli Enti Locali del Nazzareno – e gli uomini più vicini all’inquilino di palazzo Santa Lucia. Segnali di distensione. Forse anche qualcosa di un più, tanto che già si parla di “-De. E guardando ...

