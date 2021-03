E’ morto in Alaska Petr Kellner, l’uomo più ricco della Repubblica Ceca (Di lunedì 29 marzo 2021) Petr Kellner è morto all’età di 56 anni. Il miliardario ceco è stato vittima di un incidente aereo. ANCHORAGE (STATI UNITI) – Petr Kellner è morto all’età di 56 anni. l’uomo più ricco della Repubblica Ceca è deceduto in seguito ad un incidente aereo avvenuto in Alaska. Secondo quanto scritto dall’Adnkronos, l’uomo era insieme ad un altro gruppo di persone e una guida dopo una escursione su una pista da sci. Durante il ritorno, per motivi ancora da accertare, il velivolo si è schiantato al suolo. Per l’imprenditore, gli altri due passeggeri, la guida e il pilota non c’è stato niente da fare. “Incredibile tragedia. Mi dispiace molto“, il commento del primo ministro ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021)all’età di 56 anni. Il miliardario ceco è stato vittima di un incidente aereo. ANCHORAGE (STATI UNITI) –all’età di 56 anni.piùè deceduto in seguito ad un incidente aereo avvenuto in. Secondo quanto scritto dall’Adnkronos,era insieme ad un altro gruppo di persone e una guida dopo una escursione su una pista da sci. Durante il ritorno, per motivi ancora da accertare, il velivolo si è schiantato al suolo. Per l’imprenditore, gli altri due passeggeri, la guida e il pilota non c’è stato niente da fare. “Incredibile tragedia. Mi dispiace molto“, il commento del primo ministro ...

