Data della seconda parte di Lucifer 5 su Netflix: il conto alla rovescia è iniziato (Di lunedì 29 marzo 2021) La seconda parte di Lucifer 5 è in arrivo. Dopo mesi di lunga attesa, in parte causati dalle difficoltà di post-produzione per la pandemia di Covid-19, l’ultima tranche della quinta stagione ha finalmente una Data d’uscita. Con un tweet pubblicato dal suo profilo ufficiale, Netflix svela che la seconda parte di Lucifer 5 debutterà il 28 maggio 2021, a quasi un anno di distanza dal rilascio della prima metà di episodi. La notizia arriva qualche giorno dopo la conferma che le riprese della sesta, nonché ultima, stagione, stanno per concludersi. Ancora pochissimi ciak e Lucifer saluterà il pubblico per sempre. In realtà, rumors sul rilascio della ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Ladi5 è in arrivo. Dopo mesi di lunga attesa, incausati dalle difficoltà di post-produzione per la pandemia di Covid-19, l’ultima tranchequinta stagione ha finalmente unad’uscita. Con un tweet pubblicato dal suo profilo ufficiale,svela che ladi5 debutterà il 28 maggio 2021, a quasi un anno di distanza dal rilascioprima metà di episodi. La notizia arriva qualche giorno dopo la conferma che le ripresesesta, nonché ultima, stagione, stanno per concludersi. Ancora pochissimi ciak esaluterà il pubblico per sempre. In realtà, rumors sul rilascio...

Advertising

ZZiliani : Se adesso #Lotito fa ricorso, i 7 mesi diventano 7 giorni e i 150 mila euro di multa vengono commutati in una cena… - SkyTG24 : Venezia compie oggi 1.600 anni, è stata fondata il 25 marzo del 421, data che coinciderebbe con la realizzazione de… - Avvenire_Nei : Giovedì 25 marzo (festa dell'Annunciazione) è la data di inizio del viaggio della Divina Commedia. Sono decine e de… - D_Editore : In una settimana siamo a metà della prevendita di TECHNOSAPIENS! ?? In Technosapiens, @signorelli82 ci mostra come… - BelliIgor : RT @collettiva_news: Il #fascismo non fu affatto 'ordine e grandezza'. Fu solo sopraffazione, violenza e morte. Lo fu in ogni singolo aspet… -