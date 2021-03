Coronavirus, Toti: "A Pasqua in Liguria stop a spostamenti verso seconde case e barche" (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche la Liguria chiude ai proprietari di seconde case e barche per le festività di Pasqua (LE REGOLE DELLA SETTIMANA DI Pasqua). Il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato che firmerà un'ordinanza valida dal 31 marzo al 5 aprile con l'obiettivo di evitare l'esodo verso il territorio, ma anche gli spostamenti interni alla regione soprattutto nelle aree più colpite dal virus. Inoltre, non è escluso che la zona rossa possa essere prolungata anche dopo Pasqua (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche lachiude ai proprietari diper le festività di(LE REGOLE DELLA SETTIMANA DI). Il presidente della Regione Giovanniha annunciato che firmerà un'ordinanza valida dal 31 marzo al 5 aprile con l'obiettivo di evitare l'esodoil territorio, ma anche gliinterni alla regione soprattutto nelle aree più colpite dal virus. Inoltre, non è escluso che la zona rossa possa essere prolungata anche dopo(COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

