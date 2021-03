Che Tempo Che Fa, lutto in diretta per Fabio Fazio: “È molto complicato per me dire quello che vorrei, è una perdita gigantesca” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Con Enrico ho fatto le più belle risate della mia vita: come mi ha insegnato a ridere lui, nessun altro”. Ha esordito così Fabio Fazio nell’annunciare in diretta a Che Tempo Che Fa la notizia della morte di Enrico Vaime, il padre dell’intrattenimento e del varietà in Italia scomparso a 85 anni domenica 28 marzo. Un lutto che ha colpito da vicino il conduttore che, con la voce rotta dall’emozione, ha raccontato il forte legame che li univa. “Ho iniziato questo lavoro 38 anni fa. Dopo un mese sono stato messo a fare le imitazioni in una trasmissione radiofonica storica, Black Out“, ha detto Fazio durante il “tavolo”. “L’anima di questa trasmissione era Enrico Vaime, uno dei più grandi autori del varietà. Per me è molto complicato. È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) “Con Enrico ho fatto le più belle risate della mia vita: come mi ha insegnato a ridere lui, nessun altro”. Ha esordito cosìnell’annunciare ina CheChe Fa la notizia della morte di Enrico Vaime, il padre dell’intrattenimento e del varietà in Italia scomparso a 85 anni domenica 28 marzo. Unche ha colpito da vicino il conduttore che, con la voce rotta dall’emozione, ha raccontato il forte legame che li univa. “Ho iniziato questo lavoro 38 anni fa. Dopo un mese sono stato messo a fare le imitazioni in una trasmissione radiofonica storica, Black Out“, ha dettodurante il “tavolo”. “L’anima di questa trasmissione era Enrico Vaime, uno dei più grandi autori del varietà. Per me è. È ...

