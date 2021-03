Calcio: Milan, squalifica ridotta a Rebic, può giocare con la Samp (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – L’attaccante del Milan Ante Rebic sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di sabato prossimo contro la Sampdoria. La squalifica del croato passa da due a una giornata, già scontata contro la Fiorentina, con un’ammenda di 15.000 euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – L’attaccante delAntesarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di sabato prossimo contro ladoria. Ladel croato passa da due a una giornata, già scontata contro la Fiorentina, con un’ammenda di 15.000 euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

