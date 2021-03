Amici 2021, Rosa inveisce contro la Celentano a microfoni spenti (Di lunedì 29 marzo 2021) Rosa Di Grazia non è riuscita frenare la sua impulsività durante l’ultima puntata del serale di Amici 2021. La ballerina si era appena esibita sulle note di “Sarò libera” di Emma Marrone, esibizione che le è valsa un punto guadagnato contro Tommaso Stanzani, quando la maestra Alessandra Celentano ha commentato aspramente la performance. “Ho visto tanti capelli e tanto vento ma poca danza”, aveva detto l’insegnante di danza classica che da sempre non fa mistero del fatto di non ritenere Rosa una ballerina all’altezza del serale del talent show. La reazione di Rosa Di Grazia che protesta contro la Celentano Mentre Alessandra forniva il suo giudizio circa la performance di Rosa, le telecamere del talent show ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 29 marzo 2021)Di Grazia non è riuscita frenare la sua impulsività durante l’ultima puntata del serale di. La ballerina si era appena esibita sulle note di “Sarò libera” di Emma Marrone, esibizione che le è valsa un punto guadagnatoTommaso Stanzani, quando la maestra Alessandraha commentato aspramente la performance. “Ho visto tanti capelli e tanto vento ma poca danza”, aveva detto l’insegnante di danza classica che da sempre non fa mistero del fatto di non ritenereuna ballerina all’altezza del serale del talent show. La reazione diDi Grazia che protestalaMentre Alessandra forniva il suo giudizio circa la performance di, le telecamere del talent show ...

