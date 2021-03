Vite al limite, il dramma di Kelly Mason: morta dopo aver partecipato al programma (Di domenica 28 marzo 2021) Kelly Mason è una delle protagonisti di Vite al limite che è morta prima di riuscire a cambiare vita grazie al programma. Per chi non lo conoscesse, Vite al limite è un programma che si occupa di illustrare le problematiche fisiche di persone afflitte da obesità patologica. Chi segue il programma, oppure ha conoscenze mediche, sa bene che le persone che soffrono di tale patologia sono a rischio sopravvivenza, poiché l’obesità comporta con il passare del tempo una serie di problematiche fisiche potenzialmente letali. L’obbiettivo didattico del programma è proprio quello di mostrare alle persone le conseguenze di uno stile di vita non salutare, oltre a cercare di aiutare i diretti ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 28 marzo 2021)è una delle protagonisti dialche èprima di riuscire a cambiare vita grazie al. Per chi non lo conoscesse,alè unche si occupa di illustrare le problematiche fisiche di persone afflitte da obesità patologica. Chi segue il, oppure ha conoscenze mediche, sa bene che le persone che soffrono di tale patologia sono a rischio sopravvivenza, poiché l’obesità comporta con il passare del tempo una serie di problematiche fisiche potenzialmente letali. L’obbiettivo didattico delè proprio quello di mostrare alle persone le conseguenze di uno stile di vita non salutare, oltre a cercare di aiutare i diretti ...

