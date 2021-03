Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 marzo 2021)28 MARZOORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA STATALE APPIA DOVE SI RALLENTA A BNORGO FAITI IN PROVINCIA DI LATINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DIE MONTI LEPINI DIREZIONE TERRACINA A SORA DOMANI 29 MARZO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COCORBITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI A CECCANO SEMPRE PER LAVORI ALLA RETE IDRICA, LIMITAZIONI IN VIA ARMANDO DIAZ IL GIORNO 30 MARZO DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DIE LAVORI PER IL TRASPORTO PUBBLICO NUOVA INTERRUZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DILA CIRCONE INTERROTTA E I TRENI ...