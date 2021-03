Traffico Roma del 28-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 marzo 2021) Luceverdepomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomiper lo più regolare scarso sulla rete viaria della capitale anticipiamo per domani la chiusura di via Maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso di Francia in direzione di via Flaminia Nuova e della rampa di accesso a Corso di Francia per lavori di manutenzione del viadotto la riapertura il 2 aprile trasporto pubblico resta chiusa per l’intera giornata di oggi la linea C della metropolitana per lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni e servizio e comunque gara da autobus sostitutivi a copertura dell’intera tratta da martedì ritorno in arancione per il Lazio nel frattempo resta in zona rossa tra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar ristoranti didattica a distanza e ...