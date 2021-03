Sassuolo, De Zerbi e l’incontro con Bielsa: “Ricordo quel messaggio quando fui mandato via dal Palermo” (Di domenica 28 marzo 2021) Roberto De Zerbi si racconta durante l'ospitata a Bobo Tv.Il tecnico del Sassuolo è stato la guest star dell'ormai celebre salottino on line in cui "conduttori" fissi sono Christian Vieri con i suoi inseparabili amici quali Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Lex allenatore anche del Palermo, durante la lunga chiacchierata, si è soffermato sul momento in cui ricevette una telefonata dal 'Loco' Bielsa."Se avete un'ora e mezza per parlare...Io mi sono fatto dare il numero. Ero appena stato mandato via da Palermo e gli mando un messaggio presentandomi, parlando in spagnolo. Il giorno dopo mi ha chiamato con un altro numero che mi invitava lì, con tutto lo staff. Pensa quindi che Bielsa mi ha chiamato, non sapendo nemmeno chi fossi. Ci ha ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Roberto Desi racconta durante l'ospitata a Bobo Tv.Il tecnico delè stato la guest star dell'ormai celebre salottino on line in cui "conduttori" fissi sono Christian Vieri con i suoi inseparabili amici quali Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Lex allenatore anche del, durante la lunga chiacchierata, si è soffermato sul momento in cui ricevette una telefonata dal 'Loco'."Se avete un'ora e mezza per parlare...Io mi sono fatto dare il numero. Ero appena statovia dae gli mando unpresentandomi, parlando in spagnolo. Il giorno dopo mi ha chiamato con un altro numero che mi invitava lì, con tutto lo staff. Pensa quindi chemi ha chiamato, non sapendo nemmeno chi fossi. Ci ha ...

