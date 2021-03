Napoli, Venerato annuncia: “Appena Fabian va via, arriva Zaccagni” (Di domenica 28 marzo 2021) Il calciomercato estivo del Napoli, secondo quanto appreso dall’esperto di mercato Ciro Venerato, sarebbe già iniziato. È questo quanto si apprende dalla sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli farà di tutto e di più per vendere Fabian Ruiz perché il rinnovo alle sue condizioni è difficilissimo. L’affondo su Zaccagni va L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Il calciomercato estivo del, secondo quanto appreso dall’esperto di mercato Ciro, sarebbe già iniziato. È questo quanto si apprende dalla sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Ilfarà di tutto e di più per vendereRuiz perché il rinnovo alle sue condizioni è difficilissimo. L’affondo suva L'articolo

Advertising

infoitsport : RAI, Venerato: 'A maggio il nuovo allenatore, il Napoli ha già in mente un profilo. Si troverà una strategia di mer… - AzzurrissimoTwi : ?? MERCATO. Venerato: 'Non escludo uno scambio di panchine: Simone Inzaghi al Napoli, Gattuso alla Lazio' - - phierpez : - ContropiedeA : Ciro Venerato aggiorna le ultime in casa-Napoli. Paolo Del Genio non vede Zaccagni come sostituto di Fabian - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 RAI – Hysaj, il Milan è coperto sulle fasce: Roma e Lazio sul terzino:… -