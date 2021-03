MotoGP | in Qatar Ducati mostruosa ma vince Vinales A Losail un grande inizio di stagione

(Di domenica 28 marzo 2021) Riparte lae lo fa con una grandissima gara, caratterizzata da unequilibrio tra i piloti, da conferme e sorprese. Un buon biglietto da visita per il Motomondiale, che riparte dal successo di Joan Mir. Il campione del mondo, complice un errore nei metri finali, ha ceduto la seconda e la terza posizione finendo fuori dal podio e perdendo la possibilità di ripartire al meglio dopo il titolo conquistato a novembre. La vittoria va invece a Maverick, che porta la Yamaha in cima al podio in una giornata difficile. Lo spagnolo lotta e batte tutte le, da quella ufficiale di Bagnaia (terzo) alla Pramac di Zarco. Laè però la protagonista della prima gara dell’anno. Le moto della casa di Borgo Panigale si mostrano imbattibili sul rettilineo e in...

Non è stato così per Maverick Vinales che, in attesa di divenire papà, ha calato la zampata vincente in, vincendo la prima gara della stagione in, con tanto di dedica al pancione della ...Maverick Viñales ha vinto a sorpresa il GP dela Losail : il centauro spagnolo in sella alla Yamaha è riuscito a tagliare il traguardo della prima tappa della2021 davanti alle favorite Ducati (2° il francese Johann Zarco , terzo il ...Lo spagnolo della Yamaha ha trionfato nella prima prova della MotoGp. Secondo posto per Zarco, sul podio insieme al pilota torinese della Ducati. Bastianini 10°, Rossi 12° ...Francesco Bagnaia commenta ai microfoni di Sky Sport MotoGP il Gran Premio del Qatar, primo atto della MotoGP 2021. Il piemontese di casa Ducati ha dato spettacolo nell'atto inaugurale del Motomondial ...