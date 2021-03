Marco Carrara | chi è il giovane conduttore | carriera e curiosità

(Di domenica 28 marzo 2021), da otto edizione lavora con Agorà ma conduce anche un programma suo sui social. Ladelbergamasco Ildi RaiTre(foto Facebook)Ha ventotto anni ma è già conosciuto al pubblico televisivo.è nato a Bergamo nel 1992 ma ormai vive a Roma da tempo perché la Rai ha deciso di puntare su di lui in più di un’occasione. Il suo volto è noto soprattutto per il programma di attualità Agorà dove è spalla da otto edizioni. Da Serena Bortone a Luisella Costamagna ed altri, sono cambiati vari conduttori ma lui ha sempre il suo posto. Anche quando ha ripreso Timeline di RaiTre, il programma di approfondimento sui social. È uno dei pochi under 30 in televisione. In ...

Marco Carrara

