Lucro sui migranti Indagati due rappresentanti di una Cooperativa

Il personale Squadra Mobile di Taranto, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha notificato l'avviso di conclusioni indagini nei confronti di un uomo e una donna, amministratori e rappresentanti legali di una Società Cooperativa, affidataria del servizio di accoglienza e assistenza, nella provincia di Taranto, di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Destinatari del provvedimento anche due dipendenti della Cooperativa. I due responsabili della struttura sono chiamati a rispondere del reato di frode in fornitura pubblica continuata in concorso tra loro. In particolare, le attività di indagine hanno consentito di appurare come i due amministratori abbiano utilizzato parte dei propri dipendenti, incaricati di assicurare il servizio di accoglienza, nello svolgimento di attività ...

