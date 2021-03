LIVE – Sudtirol-Arezzo 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

(Di domenica 28 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentatreesima giornata delB di. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta con il Perugia, vogliono subito rialzare la testa per poter continuare a sperare nella promozioneinB; i toscani, dal canto loro, arrivano da tre risultati utili consecutivi e cercheranno di cogliere altri preziosi punti salvezza. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 28 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: SÜDTIROL (4-3-2-1): 1 Poluzzi; 2 El Kaouakibi, 4 Curto, 5 Vinetot, 3 Fabbri; 21 Tait, 19 Greco, 8 Gatto; 17 Casiraghi, ...

Sportface.it

