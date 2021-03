LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Hamilton beffa Verstappen, 6° Leclerc. Classifica e distacchi (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 18.53 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti, analisi, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo da Federico Militello. 18.51 L’arrivo di Hamilton e Verstappen. TOP 10 FINISHERS 1 HAM 2 VER 3 BOT 4 NOR 5 PER 6 LEC 7 RIC 8 SAI 9 TSU 10 STR#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Q97XpdJFFn — Formula 1 (@F1) March 28, 2021 18.50 Giro veloce per Valtteri Bottas, che si porta a casa anche il punto di bonus. 18.47 Ferrari? 6° Leclerc, 8° Sainz. La Rossa è su un altro LIVEllo rispetto al 2020, tuttavia il gap da Mercedes e Red Bull ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 18.53 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti, analisi, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo da Federico Militello. 18.51 L’arrivo di. TOP 10 FINISHERS 1 HAM 2 VER 3 BOT 4 NOR 5 PER 6 LEC 7 RIC 8 SAI 9 TSU 10 STR#GP #F1 pic.twitter.com/Q97XpdJFFn — Formula 1 (@F1) March 28, 2021 18.50 Giro veloce per Valtteri Bottas, che si porta a casa anche il punto di bonus. 18.47 Ferrari? 6°, 8° Sainz. La Rossa è su un altrollo rispetto al 2020, tuttavia il gap da Mercedes e Red Bull ...

SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez nel giro di ricognizione: partirà dalla pit lane LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN A CACCIA DI HAMILTON ? 6 secondi da recuperare in 14 giri (?? 42/56) LIVE ? - SkySportF1 : VETTEL ?? ALONSO ?? SAINZ (?? 23/56) ?? Stupenda bagarre in pista e arriva Kimi LIVE ? - paoloigna1 : Tanta incertezza per merito di #Verstappen ma poi al traguardo trovi per primo #Hamilton. Per la #Ferrari niente po… - henriolama : Ricomincia il monologo di Hamilton? #Formula1 -