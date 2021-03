Judo, Mungai d'argento al Grand Slam di Tbilisi (Di domenica 28 marzo 2021) Tbilisi , 28 marzo 2021 - Una medaglia d'argento che vale oro. Domenica da ricordare per Nicholas Mungai , che cede solo allo svedese Marcus Nyman nel Grand Slam di Judo andato in scena a Tbilisi. In ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 marzo 2021), 28 marzo 2021 - Una medaglia d'che vale oro. Domenica da ricordare per Nicholas, che cede solo allo svedese Marcus Nyman neldiandato in scena a. In ...

Advertising

Coninews : GRANDE NICHOLAS! ???? Sul tatami del Grand Slam di Tbilisi Nicholas #Mungai è secondo nei -90 kg! ?? #JudoTbilisi… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Grand Slam #judo a Tbilisi, super #NicholasMungai: argento e qualifica virtuale per #Tokyo2021 @fijlkamofficial https://t.… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Grand Slam #judo a Tbilisi, super #NicholasMungai: argento e qualifica virtuale per #Tokyo2021 @fijlkamofficial https://t.… - Gazzetta_it : Grand Slam #judo a Tbilisi, super #NicholasMungai: argento e qualifica virtuale per #Tokyo2021 @fijlkamofficial… - sportface2016 : Grand Slam #JudoTbilisi 2021: medaglia d’argento di #Mungai nei 90 kg -