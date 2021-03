Inter, Frey non ha dubbi: “Cragno o Musso? Per sostituire Handanovic il migliore è uno solo” (Di domenica 28 marzo 2021) Parola a Sebastien Frey.Inter, parla l’agente di Vidal: “Ricevuto alcune offerte, ma resterà in nerazzurro. Vuole lo Scudetto e poi la Champions”Si avvicina il rush finale del massimo campionato italiano e l'Inter di Antonio Conte sembra essere la favorita per tornare a vincere lo Scudetto dopo il decennio dominato dai bianconeri. Prove di futuro, però, in casa nerazzurra non mancano e lo sa bene l'ex estremo difensore della Fiorentina, Sebastien Frey. Quest'ultimo ha individuato nell'attuale portiere dell'Udinese, Juan Musso, l'erede ideale per sostituire Samir Handanovic. Di seguito, le dichiarazioni dell'Intervista concessa dall'ex viola a La Gazzetta dello Sport.caption id="attachment 661499" align="alignnone" width="1024" Udinese v AC Milan - ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Parola a Sebastien, parla l’agente di Vidal: “Ricevuto alcune offerte, ma resterà in nerazzurro. Vuole lo Scudetto e poi la Champions”Si avvicina il rush finale del massimo campionato italiano e l'di Antonio Conte sembra essere la favorita per tornare a vincere lo Scudetto dopo il decennio dominato dai bianconeri. Prove di futuro, però, in casa nerazzurra non mancano e lo sa bene l'ex estremo difensore della Fiorentina, Sebastien. Quest'ultimo ha individuato nell'attuale portiere dell'Udinese, Juan, l'erede ideale perSamir. Di seguito, le dichiarazioni dell'vista concessa dall'ex viola a La Gazzetta dello Sport.caption id="attachment 661499" align="alignnone" width="1024" Udinese v AC Milan - ...

