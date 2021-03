In 5 mila sotto il palco per l’esperimento a Barcellona: anche la Spagna studia la ripresa di stadi e discoteche. Come funziona il test – Video (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo l’Olanda anche la Spagna si lancia nell’esperimento: 5 mila persone radunate in uno stadio per assistere al primo grande concerto del Paese da inizio pandemia. È successo al Palau de Sant Jordi di Barcellona, un’arena in grado di ospitare fino a 20mila spettatori. Dopo essere stati sottoposti a un test antigenico Covid, i partecipanti muniti di mascherina hanno cantato e ballato senza preoccupazione di assembramento: lo scopo è quello di raccogliere dati per eventuali riaperture e definire i limiti di un ritorno alla normalità più che mai atteso. 4.500 metri quadrati di spazio accuratamente disinfettato con un robot a luce ultravioletta. Durante il concerto rock della band Love of Lesbian il team medico ha supervisionato la ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo l’Olandalasi lancia nel: 5persone radunate in unoo per assistere al primo grande concerto del Paese da inizio pandemia. È successo al Palau de Sant Jordi di, un’arena in grado di ospitare fino a 20spettatori. Dopo essere statiposti a unantigenico Covid, i partecipanti muniti di mascherina hanno cantato e ballato senza preoccupazione di assembramento: lo scopo è quello di raccogliere dati per eventuali riaperture e definire i limiti di un ritorno alla normalità più che mai atteso. 4.500 metri quadrati di spazio accuratamente disinfettato con un robot a luce ultravioletta. Durante il concerto rock della band Love of Lesbian il team medico ha supervisionato la ...

