Enzo Bianchi lascia Bose e si trasferisce a Torino

(Di domenica 28 marzo 2021) Dopo le polemiche andrà a vivere in un alloggio della prima cintura. Con lui due monaci per poterlo assistere

La Repubblica

Alla fine il fondatore lascia la sua "creatura":ha deciso di lasciare definitivamente la Comunità di Bose e si trasferirà in un alloggio a Torino assieme a due fratelli monaci che hanno chiesto di vivere 'extra domum' per poterlo ...Alla fine, ha ceduto.se ne andrà dalla Comunità di Bose che ha fondato nel 1965. Accadrà intorno a Pasqua. Dall'eremo di Magnano, nel Biellese, si trasferirà in un alloggio di Torino o della prima cintura.