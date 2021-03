Covid, Breton: 'Immunità di gregge in Europa entro metà luglio' (Di domenica 28 marzo 2021) L'Immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere raggiunta 'entro metà luglio'. E' la previsione di Thierry Breton, commissario Ue al Mercato interno e capo della task force sui vaccini. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 marzo 2021) L'didal coronavirus dovrebbe essere raggiunta ''. E' la previsione di Thierry, commissario Ue al Mercato interno e capo della task force sui vaccini. ...

Advertising

Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Breton: 'Immunità di gregge in Europa entro metà luglio' #covid - blossomactor : RT @MediasetTgcom24: Covid, Breton: 'Immunità di gregge in Europa entro metà luglio' #covid - EnzoDeLuca19881 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Breton: 'Immunità di gregge in Europa entro metà luglio' #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Breton: 'Immunità di gregge in Europa entro metà luglio' #covid - BasicLifeSupp : Covid. Breton (Ue): “Puntiamo ad immunità collettiva in Europa entro il 14 luglio” -