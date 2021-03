Canale Suez | spunta ‘piano C’ per nave Ever Given incagliata

(Di domenica 28 marzo 2021) Lablocca ildi, le operazioni per spostare il cargo non danno risultati apprezzabili in tempi brevi. Eil ‘terzo scenario’: scaricare i container trasportati dalla gigantesca, se dovessero fallire i due precedenti messi in atto, cioè quello di trainare lacon rimorchiatori o di scavare sabbia e fango sotto la prua usando delle draghe. Le istruzioni sono arrivate direttamente dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ha detto che ”fino a che il terzo scenario è sul tavolo, dovremo fornire l’attrezzatura nel caso in cui ce ne fosse bisogno”. “Parleremo con gli americani perché possano fornire le navi necessarie per l’evacuazione” dei container nel caso in cui si procederà ...

Il Cairo, 28 mar 16:49 - L'Egitto sta perdendo circa 14 milioni di dollari al giorno a causa del blocco deldimentre continuano gli sforzi per rimettere...di, le operazioni fallite per rimettere in navigazione la Ever Given Nel pomeriggio nuovo tentativo di disincagliare la Ever Given, la nave portacontainer che da martedì blocca il...Dal Canale di Suez passa infatti circa il 12% del commercio mondiale e circa il 7% del commercio mondiale di petrolio, il cui prezzo è già salito oltre i 60 dollari al barile per le preoccupazioni ...Le immagini della enorme nave portacontainer Ever Given incagliata all’imbocco del Canale di Suez sono state di gran lunga le più viste e commentate della settimana, e mentre passavano da ...