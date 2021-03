Basket, 24^ giornata Serie A 2021: la Virtus fa suo il derby, la Fortitudo crolla nel finale (Di domenica 28 marzo 2021) Il derby è della Virtus! Grazie ad un finale di partita perfetto, la squadra di Djordjevic batte la Fortitudo per 81-73 ed agguanta Brindisi al secondo posto, a -4 dalla capolista Milano anche se con una partita in più. E’ stato un derby di Bologna comunque vibrante, molto combattuto e che ha comunque visto una Fortitudo coriacea e crollata solo negli ultimi minuti minuti. Bellissimo anche il duello tutto italiano tra Marco Belinelli e Tommaso Baldasso. Il primo ha chiuso con 23 punti, mentre il secondo ne ha messi a referto 24. Alla Fortitudo non è bastat anche un Adrian Banks da 24 punti; mentre per la Virtus ci sono anche i 12 punti di Milos Teodosic. L’inizio è tutto di Marco Belinelli, che segna 7 punti in tre minuti e porta la ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Ilè della! Grazie ad undi partita perfetto, la squadra di Djordjevic batte laper 81-73 ed agguanta Brindisi al secondo posto, a -4 dalla capolista Milano anche se con una partita in più. E’ stato undi Bologna comunque vibrante, molto combattuto e che ha comunque visto unacoriacea eta solo negli ultimi minuti minuti. Bellissimo anche il duello tutto italiano tra Marco Belinelli e Tommaso Baldasso. Il primo ha chiuso con 23 punti, mentre il secondo ne ha messi a referto 24. Allanon è bastat anche un Adrian Banks da 24 punti; mentre per laci sono anche i 12 punti di Milos Teodosic. L’inizio è tutto di Marco Belinelli, che segna 7 punti in tre minuti e porta la ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket 24^ Virtus Fortitudo Bologna: la diretta del derby Bologna, 28 marzo 2021 " Ci siamo, alla Segafredo Arena inizia il 110 derby di basketcity tra Virtus e Fortitudo . Squadre in campo per la palla a due dalle 20.45. Dopo tanta attesa finalmente si ...

Bologna, 28 marzo 2021 " Ci siamo, alla Segafredo Arena inizia il 110 derby di basketcity tra Virtus e Fortitudo . Squadre in campo per la palla a due dalle 20.45. Dopo tanta attesa finalmente si ...