Balan Wonderworld fa incetta di recensioni utente positive su Metacritic ma c' è qualcosa di sospetto

Leggi su eurogamer

(Di domenica 28 marzo 2021), titolo creato da Yuji Naka e pubblicato da Square-Enix, è uscito da un paio di giorni, ma pare che non abbia destato molto interesse da parte del pubblico e della stampa specializzata. Nel momento in cui scriviamo, solo una testata occidentale ha pubblicato la recensione del gioco e si tratta di un deludente 4/10. Il pubblico, almeno seguendo i forum e i social, condividono la stessa delusione, specialmente dopo aver provato la demo. Decisamente non una bella partenza. Eppure, nonostante questo, pare cheWonderwold se la stia passando benissimo su, almeno per quanto riguarda il voto. Un rapido sguardo alla pagina del gioco rivela che, come detto prima, la mediaufficiali è ferma a 40 per via dell'unico 4 presente al momento, ma la ...