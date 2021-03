Acquaroli va oltre Draghi | seconde case vietate per le feste di Pasqua ' Stop a chi non è residente | evitiamo altri contagi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Acquaroli oltre

ANCONA - 'Un provvedimento necessario vista l'evoluzione pandemica nelle Marche'. Il governatore Francescomotiva così la decisione di blindare ulteriormente la regione vietando l'ingresso per raggiungere le seconde case ai non residenti. L' ordinanza è stata firmata ieri e resterà in vigore da ......a temi e istanze che oggi sono molto sentite " ha affermato il presidente Francesco" ...al sostegno alle imprese colpite. Vogliamo sottoporre , inoltre, all'attenzione del Ministero ...Altro che "questo matrimonio non s’ha da fare", di manzoniana memoria. Qui di matrimoni annullati o da rimandare ce ne sono a migliaia e non certo per colpa di Don Rodrigo. E’ il Covid-19 infatti ad a ...Il "muro" di Acquaroli: ii provvedimento entra in vigore da domani e dura fino a Pasquetta compresa, ci sono sempre troppi positivi ...