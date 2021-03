Yara | spunta il giallo dei reperti | Non c' è una toga che decida

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 27 marzo 2021) Valentina Dardari Dopo l’intervento della Cassazione, il passo indietro della corte d’Assise per il rischio di pregiudizio Non c’è ancora la parola fine sul caso della morte della 13enneGambirasio. E chissà quando ci sarà. Adesso Giovanni Petillo, presidente della Corte d’Assise, ha fatto richiesta al presidente del tribunale di Bergamo di non dover dare un giudizio riguardo le richieste dei legali di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio della piccola. Visto che la Corte d’Assise di Bergamo aveva dichiarato inammissibili le istanze della difesa del muratore di Mapello, riguardanti l’esame di 98, e in particolare di 54 campioni di dna. La Cassazione aveva però annullato con rinvio il provvedimento preso dalla Corte d’Assise, accogliendo i due ricorsi presentati ...