Trasferimenti e licenziamenti: le punizioni agli operatori sanitari "no vax" (Di sabato 27 marzo 2021) Valentina Dardari Non sarebbe prevista nessuna sanzione economica e scudo per medici e infermieri vaccinatori E alla fine è arrivata la stretta sugli operatori sanitari No vax che lavorano a contatto con i pazienti: per loro il vaccino anti-Covid sarà obbligatorio. Come ha reso noto il premier Mario Draghi, “ci sta lavorando” il ministro della Giustizia Marta Cartabia. Previsto all’interno del decreto legge anche lo scudo penale per medici e infermieri vaccinatori, tranne che per gravi colpe. Verranno anche ampliati gli indennizzi per coloro che hanno subito lesioni permanenti in seguito alla somministrazione del vaccino. Dalla Giustizia hanno precisato che “il provvedimento è in fase istruttoria”. Un’idea però è già stata delineata e non è escluso che possa rientrare nel decreto Covid che verrà rinnovato la prossima ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Valentina Dardari Non sarebbe prevista nessuna sanzione economica e scudo per medici e infermieri vaccinatori E alla fine è arrivata la stretta sugliNo vax che lavorano a contatto con i pazienti: per loro il vaccino anti-Covid sarà obbligatorio. Come ha reso noto il premier Mario Draghi, “ci sta lavorando” il ministro della Giustizia Marta Cartabia. Previsto all’interno del decreto legge anche lo scudo penale per medici e infermieri vaccinatori, tranne che per gravi colpe. Verranno anche ampliati gli indennizzi per coloro che hanno subito lesioni permanenti in seguito alla somministrazione del vaccino. Dalla Giustizia hanno precisato che “il provvedimento è in fase istruttoria”. Un’idea però è già stata delineata e non è escluso che possa rientrare nel decreto Covid che verrà rinnovato la prossima ...

