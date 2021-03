Traffico Roma del 27-03-2021 ore 09:00 (Di sabato 27 marzo 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane lavori di completamento della tratta San Giovanni Colosseo chiusa da stamattina la linea C della metropolitana metro C oggi chiusa per l’intera giornata in sostituzione il servizio bus con due linee una collega a San Giovanni a Pantano l’altra passa per Piazza Lodi Il Pigneto e si ferma al parco di Centocelle con i lavori sulla viadotto della Magliana cambiati i percorsi delle linee bus tra la Magliana e l’Eur ferma la linea 780 linea fuori servizio In alternativa le linea 128 e 771 kg si muove con la linea 31 per arrivare all’Eur può fare poi il cambio con la linea 791 e all’Euro e con ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane lavori di completamento della tratta San Giovanni Colosseo chiusa da stamattina la linea C della metropolitana metro C oggi chiusa per l’intera giornata in sostituzione il servizio bus con due linee una collega a San Giovanni a Pantano l’altra passa per Piazza Lodi Il Pigneto e si ferma al parco di Centocelle con i lavori sulla viadotto della Magliana cambiati i percorsi delle linee bus tra la Magliana e l’Eur ferma la linea 780 linea fuori servizio In alternativa le linea 128 e 771 kg si muove con la linea 31 per arrivare all’Eur può fare poi il cambio con la linea 791 e all’Euro e con ...

