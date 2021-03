No Cappellini, il tema delle dipendenze affettive non può essere ridicolizzato in questo modo (Di sabato 27 marzo 2021) In una newsletter della quale per fortuna pochi conoscono l’esistenza, il giornalista Stefano Cappellini ha offerto la peggiore prova di ignoranza riguardo le dipendenze affettive, superiore – per inferiorità culturale – perfino a quella di Vittorio Feltri su Libero, che speravamo potesse rappresentare il punto il più basso toccato dal giornalismo italiano sul tema. È a dir poco preoccupante che nel nostro Paese la stampa non riesca ad offrire all’opinione pubblica chiavi di lettura degne per poter fronteggiare fenomeni tanto complessi: gli spazi per portare alla luce realtà sommerse ma non per questo meno invasive come quelle delle cosiddette “Love Addiction” sono evidentemente assai ridotti e questo significa che abbiamo pochissimo margine per affrontare con serietà ... Leggi su tpi (Di sabato 27 marzo 2021) In una newsletter della quale per fortuna pochi conoscono l’esistenza, il giornalista Stefanoha offerto la peggiore prova di ignoranza riguardo le, superiore – per inferiorità culturale – perfino a quella di Vittorio Feltri su Libero, che speravamo potesse rappresentare il punto il più basso toccato dal giornalismo italiano sul. È a dir poco preoccupante che nel nostro Paese la stampa non riesca ad offrire all’opinione pubblica chiavi di lettura degne per poter fronteggiare fenomeni tanto complessi: gli spazi per portare alla luce realtà sommerse ma non permeno invasive come quellecosiddette “Love Addiction” sono evidentemente assai ridotti esignifica che abbiamo pochissimo margine per affrontare con serietà ...

