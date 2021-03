Maria Elena Boschi felice con Giulio Berruti | “Con lui voglio di diventare mamma”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 marzo 2021) Intervistata da Silvia Toffanin, laha parlato anche della sua vita privata e della sua storia d’amore con. “Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, – ha detto – ma la testa è tra le nuvole. Di lui mi ha colpito non solo la sua bellezza ma anche la sua purezza”. Avvocato e membro della politica italiana, laha poi confessato: “Sogno da sempre di, accanto aviene naturale pensarlo. Ogni tanto ne parliamo, visto che anche a lui piace l’idea di avere una famiglia”. Lasogna anche il matrimonio: “Credo che sia importante avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. In amore non mi piace fare programmi”., ...