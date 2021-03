Madre | padre e cinque figli contagiati dal Covid | Victoria va in coma e muore

(Di sabato 27 marzo 2021) La mamma dinon è sopravvissuta ale si è spenta lasciando il marito solo ad occuparsi dei bambini. Non aveva patologie e indossava la mascherina È rimasta infarmacologico lottando per rimanere in vita dopo essere stata contagiata dalma l’epilogo è stato drammatico. Si è spenta a soli L'articolo NewNotizie.it.

ilGiornale.it

Altamura (Bari), 27/03/2021 – (altamuralife) Il Covid uccide ancora. Padre e figlia sono morti oggi, a poche ore di distanza l'uno dall'altra, in due ospedali diversi. Una tragedia immane. All'ospedal ...Una mamma di soli 33 anni è morta dopo aver contratto il virus. Il marito e i suoi 5 figli piccoli sono invece guariti.