Italia | Mancini | «Spero che il 12 giugno sia una data di ripartenza»

(Di sabato 27 marzo 2021) Robertovede con grande speranza ladel 12, giorno in cui si apriranno gli Europei con-Turchia a Roma Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport. Le sue parole. CONTRO LA BULGARIA – «Tutte le gare sono difficili e dobbiamo essere bravi a recuperare in fretta le energie perchè giocando ogni 3 giorni ci sta che si possa accusare stanchezza». EUROPEO – «Iosolo che il 12sia unadiper il calcio col pubblico, è la gara inaugurale, sarebbe importante.che i cinema e i teatri possano riaprire, l’è molto stanca.di vedere il pubblico all’Olimpico». Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, ha presentato la gara di domani che gli azzurri disputeranno contro la Bulgaria. La Nazionale Italiana di calcio maschile si appresta ad affrontare nella giornata di domani (calcio d'inizio alle ore 20.45) il secondo turno della fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati Mondiali.