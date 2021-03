Infermieri no - vax provocano un focolaio in una casa di riposo a Fiano Romano: 27 positvi (Di sabato 27 marzo 2021) Servirà mettere una regola per i sanitari che rinunciano a vaccinarsi, visti tutti i danni che si rischia stando a contagio anche con persone più anziane. Dopo il caso di Lavagna (nove contagi partiti ... Leggi su globalist (Di sabato 27 marzo 2021) Servirà mettere una regola per i sanitari che rinunciano a vaccinarsi, visti tutti i danni che si rischia stando a contagio anche con persone più anziane. Dopo il caso di Lavagna (nove contagi partiti ...

