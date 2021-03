Il piccolo Lorenzo morto a Novara | condannati all’ergastolo madre ed ex compagno

(Di sabato 27 marzo 2021) . Gaia Russo, 23 anni, e Nicolas Musi, 24, erano a processo per i maltrattamenti e la morte del bambino di 19 mesi. Ileraper le percosse ricevute la mattina del 23 maggio 2019 nell’appartamento della coppia in corso Trieste a. L’uomo sarebbe l’esecutore materiale del delitto, mentre la donna non avrebbe fatto nulla per impedirle nell’immediatezza, fornendo anche un alibi al. Due ergastoli per l’omicidio, nel maggio 2019 a, delLeonardo, venti mesi appena.laGaia Russo, 23 anni, e ildell’epoca della donna, Nicolas Musi, 24 anni. La corte ha accolto la richiesta del pm Silvia Baglivo. Il bimbo era stato portato nel maggio di due anni fa all’ospedale della città ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Condannati all'ergastolo gli autori dell'omicidio del piccolo Lorenzo. - lucapoldelmengo : RT @Galluccieditore: Novità! Valerio, Carlotta e il piccolo Lorenzo ti aspettano in libreria e su - mauritosa : @Florenzi @azzurri Non posso credere che Lorenzo è così piccolo ?? ma che grande giocatore - ghedini_lorenzo : Siamo nel 2022 e squiddi (giocatore ahimé finito) è ancora il capitano dell'Italia e quell'uomo piccolo piccolo di bonucci il suo vice. - casto_lorenzo : @francescorusso @CRFVG @elenabonetti @mara_carfagna @EnricoLetta @GiorgiaMeloni @valeriafedeli @msgelmini… -

Ultime Notizie dalla rete : piccolo Lorenzo

Fanpage.it

... Salvatore Mereu Lacci, Domenico Starnone, Francesco, Daniele Luchetti Lasciami andare, ... Valentina Iannuccilli Volevo Nascondermi, Giuseppe Desiato,Tamburini Miss Marx, Diego ...Per raggiungere l'obiettivo saranno chiamati a sfatare untabù: nei 6 incontri disputati in ... Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di(Napoli), ...Lorenzo Bettiga e Claudia Cervatti motori del ... non di rado formata da piccole brillanti fiammelle, come successo in questo caso. Colico gode per altro, oltre alla bellezza naturalistica del ...Il Circolo PD di Borgo San Lorenzo ha consegnato le firme raccolte per la proposta ... uniti per una causa, per una piccola ma significativa iniziativa come è stata questa raccolta firme. Con questo ...