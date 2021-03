Il gesto della campionessa di windsurf salva una vita, anzi due (Di sabato 27 marzo 2021) Non ci ha pensato due volte ed è intervenuta prontamente in soccorso di un’altra donna con grande generosità. I polacchi si confermano campioni nella tutela alla vita nascente. Non solo nelle leggi e nel dibattito pubblico ma soprattutto nell’esempio personale. Emblematica è, a riguardo, la testimonianza offerta dalla campionessa olimpica e mondiale di windsurf, Zofia L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 27 marzo 2021) Non ci ha pensato due volte ed è intervenuta prontamente in soccorso di un’altra donna con grande generosità. I polacchi si confermano campioni nella tutela allanascente. Non solo nelle leggi e nel dibattito pubblico ma soprattutto nell’esempio personale. Emblematica è, a riguardo, la testimonianza offerta dallaolimpica e mondiale di, Zofia L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MolinariRik : A nome della Lega Piemonte esprimo solidarietà all'Assessore alla Sanità Icardi, che ha subìto in queste ore un vil… - OfficialASRoma : Oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Per combattere il razzismo, o… - davidefaraone : Figliuolo e Curcio si sono recati alla città militare della Cecchignola a Roma, hanno aspettato in fila il loro tur… - Margher43171869 : RT @LNDC_NAZIONALE: Azzano Mella (BS) – #Cacciatore spara a #cane. Denunciato. @PieraRosati “È un caso che un gesto del genere sia stato co… - federicalucche5 : RT @BrentaniEmilio: A volte immagino così intensamente da perdermi nel gesto della mano con cui mi copro gli occhi. Eppure non c’è posto de… -