Gazzetta: De Laurentiis ha fatto gli scongiuri per la partenza di Osimhen per la Nigeria (Di sabato 27 marzo 2021) “Logico che De Laurentiis abbia fatto gli scongiuri” per la nuova partenza di Victor Osimhen per la Nigeria come scrive la Gazzetta dello Sport, perché le ultime due volte sono state pagate a caro prezzo dall’attaccante e dal Napoli Il nuovo viaggio in Africa di Osimhen mette in apprensione l’ambiente napoletano. Oggi Victor giocherà nel Benin per la Coppa D’Africa., l’ultima volta che ha vestito la maglia delle Eagles – in ottobre – si infortunò alla spalla rimanendo fuori per tre mesi. E quando tornò in vacanza per Natale si beccò il covid in Nigeria. Il presidente ha investito una cifra ragguardevole per l’attaccante Nigeriano e adesso aspetta di veder fruttare il suo investimento a suo di gol che gli portino la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) “Logico che Deabbiagli” per la nuovadi Victorper lacome scrive ladello Sport, perché le ultime due volte sono state pagate a caro prezzo dall’attaccante e dal Napoli Il nuovo viaggio in Africa dimette in apprensione l’ambiente napoletano. Oggi Victor giocherà nel Benin per la Coppa D’Africa., l’ultima volta che ha vestito la maglia delle Eagles – in ottobre – si infortunò alla spalla rimanendo fuori per tre mesi. E quando tornò in vacanza per Natale si beccò il covid in. Il presidente ha investito una cifra ragguardevole per l’attaccanteno e adesso aspetta di veder fruttare il suo investimento a suo di gol che gli portino la ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #DeLaurentiis ha fatto gli scongiuri per la partenza di O#simhen per la Nigeria L’ultima volta che ha ve… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Zielinski piace a mezza Europa: la risposta di De Laurentiis alle big interessate - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Mezza Europa sulle tracce di Zielinski: ecco la… - napolista : Gazzetta: mezza Europa vuole #Zielinski, per De Laurentiis vale 60 milioni Il presidente del Napoli lo considera i… - napolista : Gazzetta: #Fabian non tratta il rinnovo, #DeLaurentiis non lo cederà a meno di 50 milioni Lo spagnolo vorrebbe tor… -