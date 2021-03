Facebook ha sospeso temporaneamente l’account di Nicolás Maduro perché aveva diffuso informazioni false sul coronavirus (Di sabato 27 marzo 2021) Facebook ha sospeso l’account del presidente venezuelano Nicolás Maduro per 30 giorni, perché a gennaio l’aveva usato per sostenere che un rimedio a base di erbe può curare la COVID-19. Facebook ha rimosso il video in questione e poi ha Leggi su ilpost (Di sabato 27 marzo 2021)hadel presidente venezuelanoper 30 giorni,a gennaio l’usato per sostenere che un rimedio a base di erbe può curare la COVID-19.ha rimosso il video in questione e poi ha

Facebook ha sospeso la pagina del presidente venezuelano Nicolas Maduro per aver violato le politiche contro la disinformazione sul Covid - 19 promuovendo un rimedio che, secondo quanto affermato, può ...

