F1 | Mick Schumacher in gara con la sigla MSC del papà | “Simboleggia il mio legame | è emozionante”

Mick Schumacher in gara con la sigla MSC del papà: "Simboleggia il mio legame, è emozionante"

Mick Shumacher ha incominciato la sua prima stagione in F1. Il tedesco, reduce dal trionfo in F2 nella passata annata agonistica, si è messo al volante della Haas e ha partecipato alle prove libere del GP del Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale della massima categoria automobilistica. Il figlio d'arte ha esordito con il 19mo posto in FP1 e con la 18ma posizione nella seconda sessione, riuscendo a fare sempre meglio del compagno di squadra Nikita Mazepin. La macchina non è certamente tra le migliori del lotto, spetterà al teutonico cercare di difendersi al meglio e battagliare nelle retrovie del gruppo. Gli appassionati di F1 avranno notato che nelle liste dei tempi figura la sigla "MSC" per indicare Mick Schumacher. Si tratta di un caso unico, perché tutti gli altri piloti sono presenti con le prime tre lettere del

