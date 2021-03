Covid: tra riaperture e pass per viaggiare, ecco come potrebbero essere le vacanze estive (Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro esprime ottimismo sulla possibilità di avere “qualche libertà in più facendo tesoro della lezione imparata la scorsa estate”. Per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia i cittadini possono già iniziare a pensare a prenotare le vacanze dei mesi estivi Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro esprime ottimismo sulla possibilità di avere “qualche libertà in più facendo tesoro della lezione imparata la scorsa estate”. Per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia i cittadini possono già iniziare a pensare a prenotare ledei mesi estivi

